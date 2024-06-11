Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Büyük Filistin Mitingi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge yaklaşık 6 bin kişi katıldı ve Türk-Filistin bayrakları açılarak İsrail'e tepki gösterildi. Konuşmacılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Filistin'e destek mesajları verildi.

Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi.

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda organize edilen mitinge yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Türk ve Filistin bayrağı açan katılımcılar, taşıdıkları dövizler, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

Katılımcıların, Filistin'e destek için marş ve ilahiler okuduğu miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"On binlerce Filistinlinin katledilmesine tepki için alandayız"

Mitingde konuşan Mersin Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Mustafa Erim, Türk halkının İsrail'e karşı sokaklara döküldüğünü söyledi.

Erim, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bombalayarak aralarında sivillerin, annelerin, kadınların, çocukların ve bebeklerin de olduğu on binlerce Filistinliyi katletmesine tepki koymak için alandayız. Siyonist katillere direnen Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, masumların akan kanlarını seyreden suskun dünyayı uyandırmak için buradayız."

Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin de konuşma yaptığı programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Mersin Gazze Politika Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title