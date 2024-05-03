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Mersin'de bungalov ev kiralama dolandırıcıları yakalandı

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Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 3 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 hard disk, 2 laptop, tablet, pos cihazı, 7 banka kartı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 57 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Dolandırıcılık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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