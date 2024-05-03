Mersin'de bungalov ev kiralama dolandırıcıları yakalandı
Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 3 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 hard disk, 2 laptop, tablet, pos cihazı, 7 banka kartı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 57 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.