Mersin'de Büfenin Önünde Çizilen Seksek Oyunu Yoğun İlgi Görüyor

MERSİN'de bir esnafın büfesinin önüne çizdiği seksek oyunu, bölgeden geçenlerden yoğun ilgi görüyor.

Merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda büfe sahibi Kahraman Baykal, iş yerinin önüne geleneksel seksek oyununu çizdi. Yere tebeşir ile birbirini izleyen kareler ya da daireler çizilmesi ve numaralandırılmasıyla oynanan bir sokak oyunu olan seksek oynayanlara çikolata ikram eden Baykal, onların neşelerine ortak oluyor. Seksek oynayanların kayıt altına alındığı güvenlik kamerası görüntüleri ise sosyal medyada beğeni topluyor.

Büfesinin önünden geçenlerin gününün güzel geçmesi için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen Kahraman Baykal, "İnsanlar mutsuz bir şekilde buradan geçerken aklıma böyle bir fikir geldi. Kaldırıma çocukluğumuzda oynadığımız seksek oyunun çizdim. Büfenin önünden geçerken çizgileri görenler oyunu tamamlıyor. Yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor. Onların mutluluğunu görüne ben de mutlu oluyorum" dedi.