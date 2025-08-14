Mersin'de Bozulmuş Et Denetiminde 20 Kilogram Ele Geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir şarküteride yapılan denetimde 20 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. İş yerinin sahibine para cezası uygulanırken, et ekipler tarafından imha edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir şarküteride 20 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kuva-i Milliye Caddesi'ndeki şarküteride denetim yaptı.

İncelemede 20 kilogram bozulmuş et ele geçirilen iş yerinin sahibine para cezası uygulandı.

Et, ekipler tarafından imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gıda denetimlerinin titizlikle sürdürüleceğini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Özellikle gıda güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
