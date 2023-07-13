Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oğlunu görmek için evine gelen boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Murat Karaman, hayatını kaybeden Dilek Karaman'ın ağabeyleri Şaban ve İsmail Göktaş ile taraf avukatlar katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Diyecekleri sorulan sanık Karaman, eşine evlilikleri sürecinde şiddet uygulamadığını ve öldürmeyi tasarlamadığını ileri sürerek, olay günü bahçeye gitmek için silahı yanında taşıdığını iddia etti.

Sanık avukat ise Dilek Karaman'ın hakaret ettiğini ve müvekkilinin bu yüzden bilincini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Murat Karaman'ın evlilik sürecinde eşine herhangi bir sıkıntı yaşatmadığını dile getiren sanık avukatı, "Mesajlaşmalardan her şey anlaşılıyor. Amaç öldürmek değildi. Olaydan sonra müvekkilim hastaneye götürüyor. İndirim maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dilek Karaman'ın ağabeyleri Şaban ve İsmail Göktaş da olayın planlayarak yapıldığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı da sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 1 yıl hapis cezası uygulandı. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, 10 Eylül 2022'de boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman'ın evine gitmiş burada oğlunu görmek istediği sırada çıkan tartışma sonucu eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.