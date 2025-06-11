Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçakla Rehin Alındı

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Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçakla rehin alınan kadın, çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

MERSİN'de boşanma aşamasındaki eşi M.E. tarafından sokak ortasında bıçakla rehin alınan M.E., polis ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Müdahale anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5331 Sokak'ta meydana geldi. M.E., boşanma aşamasındaki eşi M.E.'yi sokakta yere yatırıp bıçakla rehin aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, çevredekiler duruma tepki gösterip müdahale etmek istedi. Bu sırada yakın bir bölgede olan sivil polis ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi. Sivil polis bıçaklı koca ile görüşürken, vatandaşlardan Günay T., arkasından yaklaşarak şüpheliyi itip düşürdü. Yerde yatan kadın, sivil polislerin ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Yerden elinde bıçakla kalkıp beklemeye devam eden M.E.'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Bir süre sonra şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Günay T.'nin yerdeki kadının üzerinde elinde bıçakla bekleyen M.E.'nin itilip düşürüldüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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