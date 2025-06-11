Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Rehin Alan Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de şüpheli M.E. ile boşanma aşamasındaki eşi M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada, M.E. yanında taşıdığı bıçakla karısını sokakta rehin aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye yakın olan sivil polislerin ve bir vatandaşın müdahale ettiği olayda, eşini rehin alan M.E. gözaltına alındı.