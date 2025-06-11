Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Rehin Alan Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi M.E.'yi sokakta bıçakla rehin alan M.E. gözaltına alındı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine sona erdi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de şüpheli M.E. ile boşanma aşamasındaki eşi M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada, M.E. yanında taşıdığı bıçakla karısını sokakta rehin aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye yakın olan sivil polislerin ve bir vatandaşın müdahale ettiği olayda, eşini rehin alan M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.