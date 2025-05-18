Mersin'de Boğulma Olayı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Boğulma Olayı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mezitli ilçesinde denize giren 20 yaşındaki Ahmet A, gözden kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucu karaya çıkarıldı; ancak sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde denize giren 20 yaşındaki kişi boğuldu.

Menderes Mahallesi Soli sahilinden denize giren Ahmet A'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde arama yapan dalgıç polisler, kıyıdan 300 metre açıkta buldukları Ahmet A'yı karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ahmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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