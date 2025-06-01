Mersin'de Boğulma Olayı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Boğulma Olayı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde denize giren 3 çocuktan 2'si boğulurken, biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

Atayurt Mahallesi'ndeki kamp alanının plajından denize giren 3 çocuğun bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların çalışmasıyla sudan çıkarılan Mehmet Erdem A. (17) ve Cemal Emre K. (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen B. (17) ise özel hastaneye götürüldü.

Mehmet Erdem A. ve Cemal Emre K. kurtarılamadı, durumu ağır olan Alperen B. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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