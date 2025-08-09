Mersin'de Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Hamza Y., suda çırpınarak boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

Kulak Mahallesi sahilinde denize giren Hamza Y. (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yiğit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
500
