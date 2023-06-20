Mersin'de boğazına şeker kaçan çocuğu sağlık merkezine belediye personeli götürdü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu sağlık merkezine belediye personeli götürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu sağlık merkezine belediye personeli götürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yarenlik Alanı'nda annesiyle yürüyen E.E'nin (6) boğazına şeker kaçtı.
Durumu fark eden belediye personeli Doğan Andıl, çocuğu kucağına alarak yakındaki Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne götürdü.
Burada, çocuğun boğazına kaçan şeker sağlık ekiplerince çıkartıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel