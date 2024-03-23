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Mersin'de Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulunan Kişiyle İlgili Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, bir kişinin aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda 21 Mart'ta aracın sürücü koltuğundaki M.S'nin boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasına yönelik jandarma ekipleri çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, olayın şüphelilerinden olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu C.M. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Gülnar'da 21 Mart'ta, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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