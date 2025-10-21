Mersin'de Bisikletli Sürücü Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası yaralı S.T, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Y.A.T. idaresindeki 33 ZP 230 plakalı otomobil, Kaledibi Mahallesi'nde S.T'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan S.T, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.
Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Y.A.T, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel