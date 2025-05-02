Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bisikletli 12 yaşındaki G.O., henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.
İlçenin Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O'nun (12) kullandığı bisiklete çarptı.
Çocuğun ağır yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan G.O. Anamur Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel