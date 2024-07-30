Mersin'de Bisiklet Yolu Ağı 150 Kilometreye Çıkarıldı

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca bisiklet sürücülerine hem güvenli yol hem de doğal güzellikler arasında sürüş imkanı sunan bisiklet yolu ağında çalışmalar devam ediyor.

Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir'i birbirine bağlayan bisiklet yolu, açılışı yapılan etaplarla beraber 150 kilometreye ulaştı.

Yeni açılan yollarla bisiklet kullanımın teşvik edildiği kentte, sahil bandındaki güzergahı kullananlar palmiyeler arasında deniz manzaralı yolculuk yapabiliyor.

Bisiklet yolunun 277 kilometreye ulaşması planlanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Mersin'de 2021'de Bisiklet Master Ana Planı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Topçuoğlu, "2029 yılının sonuna kadar kalan 127 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız. Vatandaşlarımız Mersin genelinde toplam 277 kilometrelik bisiklet yoluna kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.??????????????