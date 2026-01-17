Haberler

Mersin'de kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi


Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü A.E, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Hal Kavşağı'nda meydana geldi ve A.E'nin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hal Kavşağı'nda 11 Ocak'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki A.E, tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen A.E'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
