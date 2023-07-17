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Mersin'de Bisiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.H.N. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri, ilçede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.H.N. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yenişehir Mersin Güncel Haberler

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