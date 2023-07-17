Mersin'de Bisiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.H.N. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.