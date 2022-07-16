Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi

AA - Ahmet Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu' adı verildi

Mersin'in Mut ilçesinde bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi.

Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yunus Emre Kaya, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin tanıtımında 2019-2021 yıllarında ilçe kaymakamı olan Muammer Köken'in önemli katkı sunduğunu söyledi.

Muammer Köken'e katkısından dolayı teşekkür eden Kaya, "Kooperatif üyeleri kararıyla 1400 rakımlı Hacıahmetli Mahallesi Zeyker mevkisindeki doğal bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adını verdik. Eski kaymakamımız Muammer Köken ilçeye önemli hizmetler sundu. Kaymakamımıza mahallede ürettiğimiz obruk peynirimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Ahmet Güler - Güncel

Muammer Köken Yunus Emre Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title