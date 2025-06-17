Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda 15 Haziran'da Ali Beyaz'ın bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesi üzerine olayda yaralanan Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tarsus ilçesinde esnaf kişiler arasında 15 Haziran'da çıkan bıçaklı kavgada, Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Beyaz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.