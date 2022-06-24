Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı'ndaki bir evden silah sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, Y.K'nin cesediyle karşılaştı. Baş ve sırt bölgesinde kurşun izine rastlanan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Evde 3 boş kovan tespit eden ekipler, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Çağlayan Tarsus Mersin Güncel Haberler

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