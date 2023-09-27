Mersin'de bir iş yerini kundakladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bir şahsa ait mermer atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, kundaklanma şüphesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma ve inceleme yaptı. Olay yerine yakın bölgede bulunan kameraları tek tek izleyen ekipler, maskeli 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilen ekipler, şüphelileri gözaltı aldı.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN