Mersin'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu - Haberler

Mersin'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine, henüz bilinmeyen nedenle bölgeye otomobille gelen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede yerde boş 5 kovan bulundu. Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. AA / Serkan Avci - Güncel Bahçelievler Mahallesi Yenişehir Mersin Umut Güncel Haberler

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