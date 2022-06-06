Mersin'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu - Haberler

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Mersin'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine, henüz bilinmeyen nedenle bölgeye otomobille gelen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar gördü.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede yerde boş 5 kovan bulundu.

Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Yenişehir Mersin Umut Güncel Haberler

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