Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Eski Ankara Yolu kenarındaki koltuk döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel