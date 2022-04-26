Mersin'de bir çocuğa şiddet uygulandığı öne sürülen kreşte idari soruşturma - Haberler

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Mersin'de bir çocuğa şiddet uygulandığı öne sürülen kreşte idari soruşturma

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de bir çocuğa şiddet uygulandığı öne sürülen kreşte idari soruşturma

Mersin'de bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edilen özel kreş ve gündüz bakımevinde başlatılan soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildi.

Mersin'de bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edilen özel kreş ve gündüz bakımevinde başlatılan soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki kreş ve gündüz bakımevinde bir çocuğa şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildi.

Öte yandan, kurum yönetiminin müdür ve bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mezitli, Mersin, Güncel, Haberler

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