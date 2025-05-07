Mersin'de Bilim Fuarı Gerçekleştirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Bozyazı Anadolu Lisesi'nde yapılan fuarda, öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi ve Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu katılımcıları destekledi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bozyazı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler sergiledi.
Çalışmaları inceleyen Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, öğrencilerle sohbet etti.
Topsakaloğlu, gençlerin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel