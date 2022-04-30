Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde bıldırcın çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı Mahallesi'nde Y.A'ya ait bıldırcın çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zarar gören çiftlikte bulunan çok sayıda bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.