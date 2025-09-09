Haberler

Mersin'de Bıçaklı Saldırı: Engelli Adam Ağır Yaralandı

Mersin'de Bıçaklı Saldırı: Engelli Adam Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bedensel engelli Bestami Ç. sokakta karşılaştığı T.T. tarafından bıçakla saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokakta T.T.'nin bıçakla saldırısına uğrayan bedensel engelli Bestami Ç. (43) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta meydana geldi. T.T., sokakta karşılaştığı bacaklarından engelli Bestami Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bestami Ç., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığıldı. Olayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'yi ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bestami Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Polis, T.T.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.