Mersin'de Bıçaklı Saldırı Anlarının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Mersin'de kaymakamın oğlu K.G.'nin bıçaklı kişilerden kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, bıçaklı 5 kişilik grubun K.G.'nin arkasından koştuğu ve çocuğun bahçeye girdiği görülüyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'de kaymakamın oğlu K.G.'nin bıçaklı kişilerden kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bazılarının elinde bıçak bulunan 5 kişilik grubun K.G.'nin arkasından koştuğu, çocuğun da kaçarak evlerinin bahçesine girdiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel