Mersin Tarsus'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 6 kişi yaralandı. Olay, Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda meydana geldi. Yaralılardan Ali Beyaz hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralıların durumu iyi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda esnaflık yapan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Beyaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada, yaralı iki polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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