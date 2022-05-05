Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı Mehmetçik Parkı'nda S.H. (18) ile P.M. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda P.M, S.H'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan P.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Mehmetçik, Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

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