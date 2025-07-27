Mersin'de Bıçaklı Kavga: Hastane Çalışanı Öldürüldü

MERSİN'in Mut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastane çalışanı Esat Veli Şencan'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.

Olay, önceki gece ilçenin Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdığı Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Esat Veli Şencan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.