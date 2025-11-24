Haberler

Mersin'de Bıçaklanmış Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında çekyat içinde halıya sarılı şekilde bıçaklanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga götürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında, çekyat içerisinde, halıya iple sarılı bıçaklanmış halde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde hafriyat döküm alanında çekyat içerisinde halıya iple sarılı hareketsiz kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sek edildi. İnceleme yapan ekipler, bıçaklanmış erkek cesedi ile karşılaştı. 35 yaşlarındaki kimliği belirsiz cesedin, bölgeye çekyat içerisinde getirildiği ve kokmaması için tuzlandığı belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

