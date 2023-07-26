Mersin'de Beyaz İncir Hasadı Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 65 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Mersin'in beyaz altınlarından incirde hasat başladı. Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in her ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı veriyor. Yaz kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği kentte Mut ilçesi de başta kayısı ve erik olmak üzere birçok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor. Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyazı incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 8 bin dekar alan üretilen ilçenin beyaz altını incirden bu sene 30 bin ton verim bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 65 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirten tüccarlardan İsmail Kaplan, "Bugün itibarıyla Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Tüm esnaf arkadaşlarımıza duyurulur. Bugün için benim verdiğim fiyat 65 liradır. İnşallah piyasa düşmez böyle devam eder vatandaşlarımızın yüzü güler. Biz bu tahmindeyiz. Mut'umuzda kayısının yanında bu incire biraz daha rağbet edilmesini, en azından bahçelerin kenarında inciri çoğaltıp piyasaya katkı yapmalarını istiyorum" dedi.

Mut'un Burunköy Mahallesi'nde incirin daha kaliteli olduğunu gördüğünü belirten Kaplan, "Başka köylerde de incirin çıktığını gördük. Kalitemiz belli şu anda Mut'un rakibi yok. İnciri şu an Ankara'ya, Konya'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

Üretici Birol Ay ise, "Bugün bahçemde ilk incir hasadını topladım. 65 liraya verdik. İnşallah hep böyle devam eder düşmez" ifadelerini kullandı. - MERSİN