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Mersin'de Besicilere Hayvan ve Yem Desteği

Mersin'de Besicilere Hayvan ve Yem Desteği
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Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde besicilere toplamda 250 küçükbaş hayvan, 40 ton yem ve veterinerlik hizmeti desteği sağlandı. Ayrıca, Gülnar'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerine hibeli yem dağıtımı yapıldı.

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" sloganıyla düzenlenen törende Mut ve Gülnar ilçelerinde 5'er üreticiye toplamda 250 küçükbaş hayvan, 40 ton yem ve 1 yıllık veterinerlik hizmeti desteği sağlandı.

Törende ayrıca Gülnar'da 116 büyükbaş hayvan yetiştiricisine yüzde 50 hibeli 68 bin 20 kilogram mısır flake yem dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Ekonomi Gülnar mersin Güncel Tarım Mut

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