Mersin'de Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan ve Pamukluk baraj gölleri havza koruma planları hazırlamak için çalışmalara başladı. Planlar, baraj gölleri ve havzalarının su kalitesi ve miktarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması' kapsamında bir tanıtım toplantısı düzenledi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Berdan ve Pamukluk baraj göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek koruma alanlarının belirlenmesi, baraj gölleri ve havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi amaçlarıyla; sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren 'Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması' işini hazırlayarak, gerekli çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda; kamu ve özel paydaşlar ile havzalara yakın yerleşkelerde bulunan vatandaşlara genel planlamayla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleneceği ve bu süreçte yapılması gerekenlerle ilgili kapsamlı bilgi verildi.

MESKİ, havzalara ait su kalitesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği arazi çalışmaları sonucunda; Pamukluk Baraj Gölü Havzası'nda 15 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 5 adet baraj gölü havzası (baraj rezervuar alanı ve dip çamuru) izleme noktası, Berdan Baraj Gölü Havzası'nda ise 22 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 6 adet baraj gölü havzası (baraj rezervuar alanı ve dip çamuru) izleme noktası belirledi.

Belirlenen noktalardan 2. dönem numune alım işlemlerini tamamlayan MESKİ, 3. dönem numune alım işlemlerine ise 17 Temmuz itibarıyla başladı. Proje kapsamında çalışmalara devam edecek olan MESKİ, Mersin'in en önemli su kaynakları olan Berdan ve Pamukluk Baraj gölleri havzalarının korunması ile ilgili planlar oluşturmayı da sürdürüyor.