Mersin'de Berdan Baraj Gölü'nde boğulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

Suriye uyruklu İbrahim Hellem (23), İncirlikuyu Mahallesi sınırlarındaki baraj gölü kıyısına gitti.

Göle giren Hellem'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki dalgıçlar, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla gölden çıkarılan Hellem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hellem'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.