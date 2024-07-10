Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Belediye Otobüsünde Yolcu Sıkıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de belediye otobüsten inen yolcunun beton mazgala sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MERSİN'de belediye otobüsten inen yolcunun beton mazgala sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda meydana geldi. Durağa yanaşan belediye otobüsünden inen Safa (26) adlı yolcunun bacağı, beton mazgala sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcunun bacağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Mersin Olaylar Ulaşım İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Bakmadan Geçme

11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Hollanda İngiltere maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda İngiltere maçı ne oldu?
4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title