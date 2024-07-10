Mersin'de Belediye Otobüsünde Yolcu Sıkıştı
Mersin'de belediye otobüsten inen yolcunun beton mazgala sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MERSİN'de belediye otobüsten inen yolcunun beton mazgala sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda meydana geldi. Durağa yanaşan belediye otobüsünden inen Safa (26) adlı yolcunun bacağı, beton mazgala sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcunun bacağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.