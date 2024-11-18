Mersin'de Başarılı Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü ve çeşitli suçlar nedeniyle aranan 19 şüpheli yakalandı. Hükümlülerden birinin saklandığı yer polis kamerası tarafından görüntülendi.
Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 49 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.
Hükümlülerden birinin saklanmaya çalıştığı koltuğun arkasında bulunması polis kamerasınca görüntülendi.
Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.