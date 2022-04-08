Mersin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

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Mersin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nuh Kalender (67) idaresindeki 16 F 0073 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nuh Kalender'in cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalender'in Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfında görevli olduğu belirtildi.

Mersin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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