Mersin'de Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunda gerçekleşti.
Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel