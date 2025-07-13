Mersin'de Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunda gerçekleşti.

Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Al Nahyan ile kritik zirve! İşte Erdoğan'ın telefonda verdiği mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.