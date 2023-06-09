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Mersin'de baraj gölüne devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mersin'de baraj gölüne devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

H.K. idaresindeki 01 US 088 plakalı otomobil, İncirlikuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Berdan Barajı'na devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktöre bağlanan halatla sudan çıkarılan aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

H.K'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Berdan Barajı Tarsus Mersin Güncel Haberler

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