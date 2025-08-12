Mersin'de Baraj Gölünde Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'ne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahale yetersiz kalınca 8 yaşındaki Serdar Ş. hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

Berdan Baraj Gölü'ne giren Serdar Ş. (8) ile Mevlüt Can Ş. (10) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kardeşler sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerden Serdar Ş. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mevlüt Can Ş. ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
