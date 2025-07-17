Mersin'de Balık Ölümleri: Tarım ve Orman Müdürlüğü İnceleme Başlattı

Mersin'de Balık Ölümleri: Tarım ve Orman Müdürlüğü İnceleme Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde çok sayıda balık ölümü kaydedildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kefal cinsi balıkların ölüm nedenini belirlemek için numune aldı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesi sahilinde balık ölümleri görüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kazanlı sahiline gelen vatandaşlar, ölü balıklarla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kefal cinsi balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için numune aldı. Balık ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar

'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.