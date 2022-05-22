Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu - Haberler

Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu.
Akçakocalı Mahallesi'nde Berdan Barajı'nın geçtiği alanda oltayla balık avlayan 60 yaşındaki Ahmet E, dengesini kaybedip suya düştü.
Barajdan çıkamayan Ahmet E, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Ahmet E'nin cesedine ulaştı.
Ahmet E'nin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel