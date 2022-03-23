Mersin'de bal ormanında çevre temizliği yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki bal ormanında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Haftası kapsamında Karahıdırlı Mahallesi'ndeki bal ormanında düzenlenen etkinliğe orman personelinin yanı sıra TEMA ve Türk Kızılay temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar alandaki çöpleri toplayarak vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektirdiğini bildirdi.

Temizlik çalışması devam edecek.

AA / Güncel