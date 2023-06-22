Mersin'de bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Değirmenedere mevkiinde bir bahçede yangın çıktı. Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yol kenarında ki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle bahçede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Silifke Orman İşletmesine ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Silifke Orman İşletmesine ait arazözler yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri karayolun kapanmaması için araç trafiğini kontrollü bir şekilde sağladı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.