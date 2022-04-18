Bağcılarlı sporcular Mersin'deki şampiyonada 19 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı, Mersin'de düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 8'i altın, 5'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 19 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 17 farklı şehirden toplam 52 sporcu katıldı.

Mersin'de 16-17 Nisan'da yapılan şampiyonaya, Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı 9 sporcuyla katıldı. Sporcular, 8'i altın, 5'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.

Sporculardan Hamza Doğan gülle atmada, Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Ömer Cantay, Mert Işık ile Birol Kamar da tekerlekli sandalye yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sporcuları tebrik etti.

Göreve başladığı ilk günlerde böyle bir haberin kendisini çok sevindirdiğini kaydeden Özdemir, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar için ileriye yönelik çok güzel plan ve projelerimiz var. Onlar çalışsınlar biz bütün gücümüzle onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ömer Cantay da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Özdemir'e takım adına teşekkür etti.