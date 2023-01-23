Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla oğlu gözaltına alındı Güncel Haberler Mersin'in Silifke ilçesinde babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, ilçede annesiyle yaşayan S.U. (15) babası Musa U'nun Mukaddem Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Bir süre evin önünde bekleyen S.U, işten dönen babasına henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Musa U'nun cenazesi morga gönderildi. Kaçan zanlı S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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