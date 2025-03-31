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Mersin'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

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Tarsus ilçesinde D-400 kara yolunda bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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