Mersin'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 5 Yaralı
Tarsus ilçesinde D-400 kara yolunda bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel