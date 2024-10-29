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Mersin'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil İkiye Bölündü

Mersin'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil İkiye Bölündü
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Mersin'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekiplerine haber verildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.Ç. (59), yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesindeki Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 33 ALB 789 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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